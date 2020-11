A Bari, solo gli atti persecutori sono in leggero calo, passati nel periodo da 221 a 195; i maltrattamenti contro familiari e conviventi salgono da 247 a 274, le violenze sessuali da 49 a 53. Nella Bat, in leggero calo i maltrattamenti in famiglia (da 78 a 76), in aumento gli atti persecutori (da 69 a 87) e più che raddoppiate le violenze sessuali (da 5 a 11).