Dodici lavoratori in nero dei quali 6 percettori di reddito di cittadinanza sono stati scoperti dai militari della Guardia di Finanza all’interno di una società con sede nella città di Andria.

I finanzieri, nell’ambito di un’attività di servizio in materia di lavoro sommerso, hanno effettuato una segnalazione per l’immediata sospensione dell’attività e irrogato una maxi sanzione aggravata per l’assunzione irregolare di manodopera percettrice di reddito di cittadinanza.

Per i soggetti beneficiari della misura sono in corso le verifiche sulla legittima percezione, per un’eventuale revoca da parte delle Autorità competenti.