Sulle tematica inerente all’abbandono incontrollato dei rifiuti, l’Assessore alla Polizia Locale Pasquale Colasuonno informa la cittadinanza che è stata riattivata l’app “Ne u vò” per segnalare gli andriesi sporcaccioni.

«Da venerdì è rientrata in funzione l’app “Ne u vò”. La ricorderete forse. È un app creata lo scorso anno utile a segnalare in maniera tempestiva alla polizia l’abbandono di rifiuti nelle periferie, o roghi illegali. Scarichiamola e prendiamo l’abitudine di usarla, perché aiuta molto chi è in prima linea nella battaglia contro gli incivili. Anzi contro i delinquenti. Perché chi butta una carta per terra è un incivile, chi sversa rifiuti nelle campagne è un delinquente. Ringrazio la Polizia Municipale per la solerzia con cui ha riattivato il servizio e Legambiente Andria per avermi sollevato la questione. È solo un piccolo primo passo fra tutti quelli che voglio mettere in campo per debellare una delle pratiche più odiose, disgustose e immorali che abbiamo in città. Lo faremo con tutte le associazioni che si occupano di ambiente e con tutti i cittadini attivi che ci stanno. È una battaglia che dobbiamo vincere!».