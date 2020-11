È stato rinnovato ieri 16 novembre, nel corso dell’Assemblea dei soci per l’approvazione del

Bilancio, il Consiglio di amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Le Città di Castel del Monte”, società cooperativa a responsabilità limitata attiva nelle azioni di sviluppo dell’economia locale dei comuni di Andria e Corato, territori sotto l’emblema architettonico del castello svevo effigiato sull’eurocent.

Tra le novità, il rientro nel CDA dei sindaci in carica dei rispettivi comuni, Giovanna Bruno per Andria e Corrado de Benedittis per Corato. Riconfermata all’unanimità la scelta per la guida dell’organismo, affidata ancora a Michelangelo de Benedittis, presidente uscente e storico rappresentante di Confagricoltura.

Riconfermati anche i consiglieri uscenti Salvatore Liso, Claudio Sinisi e Tommaso Loiodice, con i nuovi ingressi di Francesco Tarantini (presidente del Parco nazionale dell’Alta Murgia), Giovanni Selano, Giovanni Tannoja e Francesco Guglielmi. Confermato, ma non più come espressione del Comune di Andria, essendo stato espresso dalla gestione commissariale, anche l’architetto Giuseppe Pinto come consigliere di amministrazione.

«Sono particolarmente contento dell’accaduto – ha commentato il riconfermato presidente – poiché questo CDA si rafforza istituzionalmente con l’ingresso di due sindaci che trovano un’ottima corrispondenza di allineamento. Sono certo anche che il contributo di tutti i consiglieri sarà decisivo per pensare ad una nuova programmazione ancora più incisiva e per concludere degnamente questo ultimo tratto, consentendo di dotare il territorio di ulteriori opportunità di sviluppo».