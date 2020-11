“Pubblico per il pubblico, lavoratori uniti per dare cure e servizi ai cittadini”. Questo lo slogan dell’iniziativa, promossa questa mattina dalla Funzione Pubblica delle tre sigle sindacali confederali Cgil Cisl Uil davanti agli ospedali e ai luoghi simbolo di diverse città italiane. Nella Bat appuntamento ad Andria, davanti all’Ospedale “Bonomo”, un momento per mostrare vicinanza e solidarietà nei confronti del personale sanitario che sta affrontando in prima linea questa emergenza pandemica.

1 of 3

Garantire di poter lavorare in sicurezza per il personale già assunto è stata una delle prime richieste. Ma l’invito è anche quello di procedere rapidamente a nuove assunzioni soprattutto nella BAT, spiegano dai sindacati, per implementare il personale e rafforzare i servizi sanitari in un momento così delicato. Serve rinforzare truppe ormai stremate nell’affrontare una guerra dura ed impari come quella contro il virus. Tra le rivendicazioni anche quella del rinnovo dei contratti nel mondo della sanità fermi ormai a diversi anni fa.

Il servizio completo su News24.City.