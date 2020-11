“Venite a darci una mano, c’è bisogno dell’aiuto di tutti” è questo l’appello che ha lanciato nelle scorse ore la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e la Federazione delle Misericordie di Puglia. L’obiettivo è quello di avvicinare ai colori giallociano nuovi volontari per affrontare l’emergenza covid-19 che si sta nuovamente aggravando. “Gente al servizio della gente” lo slogan scelto per questa campagna, a sottolineare che per diventare volontario non bisogna sentirsi supereroi, ma solo volersi prendere cura di chi ne ha bisogno.

Tutte le diramazioni territoriali, come per esempio la Misericordia di Andria, stanno rilanciando questa campagna in tutte le città in cui è presente la confraternita in Puglia. Sono 34 al momento le sedi a cui potersi rivolgere per diventare volontario giallociano. Tanti i servizi in corso non solo di tipo sanitario con l’emergenza urgenza ed i trasporti, ma anche assistenza alla popolazione ed attività di supporto anche telefonico.

Le Misericordie hanno anche istituito proprio a partire dalla Puglia il gruppo giovanile dedicato alle G.Emme del futuro giallociano. Ad Andria, per esempio, è un gruppo che conta già oltre 70 volontari ma è assolutamente aperto per un’esperienza davvero importante e formativa personale e per la comunità.

