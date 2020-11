Più contenti delle prestazioni che dei risultati. E’ la radiografia di calciatori e staff tecnico della Fidelis Andria nelle parole di Emanuele Busetto, centrocampista che sta cercando il suo spazio in biancoazzurro nella sua prima esperienza nel gruppo H di serie D.

Classe 1992, Busetto vanta più di 200 presenze nel massimo campionato dilettantistico; nella scorsa stagione il calciatore nativo di Venezia ha disputato 23 presenze tra Adriese e Delta Porto Tolle realizzando 2 reti. Schierato anche in difesa in questo avvio di annata, come da piani di Panarelli fa della versatilità un suo punto di forza.

Con il campionato fermo fino al 29 novembre, è tempo di bilanci. I punti della Fidelis sono 7, la consapevolezza è quella di una squadra che…

La grande incognita si chiama protocollo sanitario. Il fronte dei club è comune: si chiedono modifiche a quello vigente, altrimenti tornare in campo per riprendere il campionato servirà a poco. Busetto si affida a grinta e consapevolezza, le armi che mostra spesso in campo.

