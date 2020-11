Quasi tutti i pazienti ospiti della Residenza per Anziani “Casa Alberta” di Corato sono risultati positivi al Covid-19 dopo uno screening di massa. Sono 62 i pazienti che hanno contratto il virus mentre meno di una decina quelli risultati al momento negativi e posti immediatamente in un’altra ala della struttura. Oltre ai pazienti dimezzata anche la forza lavoro con circa una decina tra operatori socio sanitari ed infermieri, positivi al Coronavirus.

Un esteso focolaio così come avvenuto in altre strutture residenziali per anziani non solo in Puglia. Nella struttura coratina erano stati già da tempo bloccati contatti con l’esterno come da protocollo sanitario. Come comunicano dalla stessa struttura al momento sono almeno 5 le persone che hanno sintomi aggravati spesso da patologie pregresse. Per il resto nella maggior parte dei casi, sia tra gli ospiti che tra i dipendenti, sono asintomatici.