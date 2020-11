Nei giorni scorsi i Carabinieri della Sez. Radiomobile della Compagnia di Andria hanno denunciato a piede libero per furto un 36enne, un 59enne e un 66enne.

Gli autori del furto sono stati sorpresi a bordo di un’autovettura in contrada Troianelli con all’interno quasi 400 kg di olive. Alle domande dei militari sulla provenienza delle stesse, i 3 uomini non hanno saputo dare spiegazioni plausibili, pertanto, venivano svolti immediati accertamenti nelle vicinanze che consentivano di scoprire che le olive (questo è il massimo periodo di raccolta), erano state rubate in un terreno poco distante ad un anziano agricoltore che le aveva preventivamente stoccate per poi trasportarle al frantoio.

La refurtiva veniva così restituita all’avente diritto ed i 3, accompagnati presso la caserma di Viale Gramsci, venivano deferiti in stato di libertà.