Lampioni comunali spenti da oltre 5 mesi in via Don Riccardo Lotti e in via Boccardi nel quartiere Santa Maria Vetere alla periferia di Andria.

È la segnalazione di un cittadino giunta alla nostra redazione riguardante i disagi per la scarsa illuminazione. Le strade ormai al buio da diversi mesi potrebbero creare diversi pericoli e disagi sia agli automobilisti per la carente visibilità, sia per i residenti.