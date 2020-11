Continua a crescere il numero dei contagi da Covid-19 nella città di Andria. A renderlo noto è il sindaco Giovanna Bruno che tramite un videomessaggio ha reso noto gli attuali numeri dell’emergenza sanitaria nel comune federiciana.

«Al momento – afferma la Bruno – in città ci sono 652 attualmente positive, di queste 12 sono ricoverate in ospedale, 1 paziente è in terapia intensiva e 15 sono in attesa di ricevere assistenza. Sono due purtroppo i decessi registrati in questa seconda ondata».

Il sindaco dopo la diffusione dei dati ha comunicato anche la firma di una nuova ordinanza che di fatto chiude tutti i parchi comunali a partire dalle ore 18.

Verranno interdetti i parchi:

-Villa Comunale “Giuseppe Marano”

-Parco IV Novembre

-Piazza Santa Maria Vetere

-Parco Corrado Ursi

-Parco Giochi Viale Virgilio

-Parco Papa Giovanni Paolo II

-Parco Via Mattia Preti

-Parco Via Canale

-Via indipendenza

-Via Melegnano

-Via Villa Gloria

-Via Dante Di Nanni

«Oltre all’ordinanza di ieri che prevedeva la chiusura dalle ore 18 di alcuni strade e alcuni punti d’aggregazione come il monumento di Caduti e la Villa Comunale – spiega la Bruno – ho deciso di emanare una nuova ordinanza sindacale che dispone la chiusura di tutti i parchi comunali a partire dalle ore 18.00».

La Bruno ha invitato nuovamente la cittadinanza a rispettare le norme anti-contagio e ad evitare assembramenti facendo riferimento anche allo svolgimento del mercato settimanale che salvo nuove disposizione dovrebbe continuare regolarmente.