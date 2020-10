«Ieri la Corte d’Appello si è pronunciata e ha decretato definitivamente i consiglieri regionali eletti. Purtroppo la memoria di Senso Civico non è stata presa in considerazione, dunque alla lista non è stato consentito di esprimere alcun consigliere nonostante il 4,16% di voti presi. L’amarezza è tanta, eppure avrei fatto volentieri a meno di parlarne, se non fosse per il dovere che sento nei confronti di chi mi ha sostenuto, e l’obbligo di aggiornarlo sull’epilogo di questa vicenda». Lo ha scritto in una nota l’ex consigliere regionale Sabino Zinni.