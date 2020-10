Un tempismo dal sapore della beffa. A poche ore dallo stop alla didattica in presenza decisa dalla Regione in tutte le scuole della Puglia (fatta eccezione per la scuola dell’Infanzia) all’Istituto “Vaccina” di Andria sono arrivati i banchi a rotelle utili per il distanziamento sociale degli studenti durante le lezioni. Peccato, appunto, che da domani gli alunni della scuola “Vaccina” non metteranno più piede nell’istituto per almeno un mese, salvo dietrofront da parte della Regione Puglia.

Da sottolineare anche con quanto ritardo siano arrivati i banchi in questione nonostante sia passato circa un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico.

Lo scatto risale a questa mattina. Una foto che lascia spazio a tante riflessioni.