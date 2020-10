Il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi del Comune di Andria rende noto che sono aperte le iscrizioni al Servizio di Refezione Scolastica, rivolto agli alunni di Scuola dell’infanzia e primaria per l’anno scolastico 2020/2021. Il servizio di Refezione Scolastica, è affidato in concessione alla ditta Pastore s.r.l. Via Boccaccio, 5 – 70010 Casamassima (BA). Gli utenti che intendono usufruire del servizio di Refezione Scolastica possono presentare domanda sul seguente link: http://pastoresrl.com/andria/

Nel suddetto portale sarà possibile:

– effettuare l’iscrizione;

– gestire la prenotazione del pasto;

– effettuare i pagamenti direttamente alla ditta Pastore srl.

Per potersi iscrivere è necessario accedere al portale https://pastoresrl.com/andria/ e cliccare su “Nuova Iscrizione” e seguire le istruzioni dettagliate, al termine dell’operazione saranno fornite le credenziali temporanee di accesso che dovranno essere sostituite con una password personale. Per le comunicazioni inerenti la fruizione del servizio di refezione, come giorni di assenza, pasto in bianco, ecc. gli utenti avranno a disposizione i seguenti canali:

– Portale Web al link http://pastoresrl.com/andria/;

– App ComuncApp, applicazione scaricabile su dispositivi android e IOS che consente l’accesso al servizio direttamente dal proprio smartphone;

– Chiamata Assistita al n.0294754020.

Per i pagamenti/ricariche gli utenti avranno a disposizione le seguenti modalità:

– tramite Portale Web al link http://pastoresrl.com/andria/

(Accedendo al portale,è possibile pagare/ricaricare direttamente da casa mediante carta di credito o bancomat);

– presso i seguenti Esercenti ubicati sul territorio:

– Cartolibreria “La Pergamena”, via Luigi Galvani 66 – Andria

– Cartolibreria “Voltiamo Pagina”, viale Venezia Giulia, 111 – Andria

– (Sarà possibile richiedere un ricarica del saldo pagando esclusivamente con carta di credito o bancomat

– (Sarà possibile effettuare la ricarica solo se in possesso del CODICE UTENTE a 5 cifre rilasciato all’iscrizione);

– presso l’Ufficio predisposto dalla ditta Pastore s.r.l. ubicato in via Palestrina, n. 7 – Andria

(Sarà possibile effettuare il pagamento/ricarica con carta di credito o contanti.

Si informa che il pagamento in contanti non da diritto alla detrazione fiscale).

Per l’assistenza, solo nel caso in cui gli utenti trovassero delle difficoltà nelle procedure on line, la ditta Pastore s.r.l. mette a disposizione un ufficio sito in Via Palestrina, n. 7 – Andria (zona Commissariato), aperto dal lunedì al venerdì, in mattinata a partire dalle ore 08.30. In questa sede è possibile sia richiedere l’iscrizione (presentarsi con eventuale attestazione ISEE e certificato medico per la DIETA) sia effettuare ricariche/pagamenti. Per informazioni più dettagliate sull’utilizzo del portale o App, sarà possibile scaricare il manuale di utilizzo:

– dal link http://pastoresrl.com/andria/(alla voce “News” );

– dal link Comune di Andria – Come fare per l’iscrizione al Servizio di refezione scolastica a.s. 2020/2021;

– oppure si potrà scrivere al seguente indirizzo mail: [email protected]

Le domande presentate devono essere corredate dell’attestazione I.S.E.E., in corso di validità, resa ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013. Le tariffe a pasto, stabilite con Deliberazione Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 54 del 07.05.2020, sono le seguenti:

FASCIA A: da €. 0,00 a €. 6.000,00

1° figlio fruitore € 3,10

Per ogni altro figlio fruitore (*) € 1,55

FASCIA B: da €. 6.000,01 a €. 11.000,00

1° figlio fruitore € 4,90

Per ogni altro figlio fruitore (*) € 2,45

FASCIA C: da €. 11.000,01 a €. 15.000,00

1° figlio fruitore € 5,60

Per ogni altro figlio fruitore (*) € 2,80

FASCIA D: da €. 15.000,01 in su

1° figlio fruitore € 5,90

Per ogni altro figlio fruitore (*) € 2,95

(*) In caso di nucleo familiare con più figli fruitori del servizio mensa, la riduzione della tariffa a pasto sarà applicata al figlio che fruisce del servizio mensa per un minor numero di giorni alla settimana.

Le dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati saranno soggette, ai sensi delle norme vigenti, a controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.