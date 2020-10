Una gara importante per entrambe le formazioni che arrivano da una sconfitta. Il tecnico Panarelli in campo senza Venturini e Manzo ma con Fontana in difesa. Per la squadra di De Luca, invece, in campo l’ex Palazzo.

SEGUI IL PRIMO TEMPO LIVE

18′ AMMONIZIONE BRINDISI – Boccadamo atterra Russo ed è giallo.

17′ GOL BRINDISI – Palazzo batte Anatrella ed è gol del vantaggio.

16′ CALCIO DI RIGORE BRINDISI – Busetto colpisce Botta in area ed è penalty.

13′ BRINDISI AVANTI – Palazzo di testa su assist di Lacarra palla a lato.

9′ BRINDISI AVANTI – Cerone calcia da molta distanza ma Anatrella è bravo a bloccare tutto.

8′ FIDELIS AVANTI – Russo manovra bene dopo uno scambio con Cristaldi, ma il suo tiro finale è a lato.

Fase di studio nei primi 4 minuti di gioco. Brindisi e Fidelis devono fare i conti anche con un terreno di gioco davvero in pessime condizioni.

PARTITI