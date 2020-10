Messe a punto stamane, nel corso di un incontro con le associazioni cittadine di Protezione Civile convocate dal Sindaco, avv. Giovanna Bruno, alcune misure necessarie per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle regole anti Covid. Coordinati dal Comando di Polizia Locale, i volontari delle associazioni di Protezione Civile – Croce Rossa, Misericordia di Andria, Naturalisti Federiciani e Nucleo Protezione Civile di Andria – presidieranno, già da questo pomeriggio e così per tutta la giornata di domani, le piazze e le vie di maggiore affluenza per sensibilizzare la cittadinanza all’uso delle mascherine e al distanziamento sociale.

Il Sindaco ha anche inciso un messaggio audio che verrà diffuso già nelle prossime ore dalle auto di servizio delle stesse associazioni di volontariato per le vie cittadine.

Altre misure potrebbero poi essere prese nelle prossime ore alla luce del Dpcm atteso per domenica.

La Croce Rossa ha messo a disposizione il numero 391-4656588, attivo 24 ore su 24, con un operatore al quale è possibile richiedere i seguenti servizi: pronto farmaco per ritirare il necessario dalle farmacie ed il servizio spesa per ultra 65enni, immunodepressi e persone non autosufficienti.