Gli uffici pastorali della Diocesi di Andria: di pastorale sociale, del lavoro e della salvaguardia del creato; per pastorale della salute; per l’ecumenismo e dialogo interreligioso e Caritas diocesana, promuovono la Giornata Diocesana per la Custodia del Creato. L’appuntamento è per Venerdì 23 ottobre 2020 alle ore 19:00 presso l’Opera Diocesana “Giovanni Paolo II” alla via V. Bottego, 36 – Andria.

«Gli eventi che stanno investendo l’attuale contesto globale ci invitano a riflettere sul legame tra la pandemia da COVID-19 e i nostri stili di vita –spiega don Michele Pace, direttore dell’Ufficio diocesano per la salvaguardia del creato-. I Vescovi italiani nel messaggio per la 15ª Giornata del Creato hanno sottolineato che: “la pandemia è anche il segnale di un «mondo malato, come segnalava papa Francesco nella preghiera dello scorso 27 marzo. Essa appare, oltre che per ragioni sanitarie non spiegate, anche come la conseguenza di un rapporto insostenibile con la terra. L’inquinamento diffuso, le perturbazioni di tanti ecosistemi e gli inediti rapporti tra specie che esse generano possono aver favorito il sorgere della pandemia o ne hanno acutizzato le conseguenze. Questa emergenza ci rimanda, insomma, anche all’altra grande crisi: quella ambiente, che pure va affrontata con lungimiranza”. La serata -evidenzia don Michele Pace- si articolerà sul tema vicinanza, gratitudine, lungimiranza. Nuovi stili di vita a partire dalla pandemia. Parole che racchiudono la sapienza per vivere felici in una relazione d’armonia con il creato, di equità tra fratelli e d’amore gratuito con Dio».

Il programma:

-Apertura e saluti: Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria.

-Introduzione: Don Sabino Troia, Direttore Ufficio per la Pastorale della Salute.

-Interventi: Dott. Angelo Rizzi, Dirigente Medico U.O. di Rianimazione Ospedale “L. Buonomo” di Andria.

-Testimonianze locali sulla pandemia: Don Massimo Angelelli, Direttore Ufficio nazionale per la Pastorale della Salute.

Essendo i posti limitati a causa delle misure anti-Covid-19, l’evento sarà trasmesso in streaming presso la Cripta della Parrocchia B.V. Immacolata, in Minervino Murge e la Parrocchia Gesù Liberatore, in Canosa di Puglia.

Per l’ingresso è necessario osservare le norme anti-contagio e indossare i dispositivi di protezione individuale.