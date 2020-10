Trasformazione dagli undici metri da tre punti. Soluzione incrociata vincente che non ha modificato i connotati alla classifica. Sono due le reti realizzate nelle prime tre giornate di campionato dalla Fidelis. Entrambe portano la firma di Tiziano Prinari. Decisivo all’esordio, l’ex calciatore del Fasano, nel derby giocato in trasferta contro il Bitonto e vinto dall’Andria: suo il gol su rigore. Prinari è andato a segno anche domenica scorsa a Sorrento, ma l’acuto del momentaneo pareggio non è bastato per portare a casa punti dalla trasferta campana. Soddisfatto sì, insomma, ma solo a metà.

Sorrento è il passato. Picerno è il futuro ormai dietro l’angolo. Domenica, infatti, al Degli Ulivi (fischio d’inizio previsto alle ore 15) arriva la corazzata lucana di Ciro Ginestra: le due squadre sono appaiate a quattro punti in classifica.

Buono, e non solo a livello realizzativo, l’impatto di Prinari con la realtà andriese. La Fidelis, inutile nasconderlo, da lui si aspetta moltissimo.

Due le novità, in vista della sfida con il Picerno. La prima riguarda il ritorno dei tifosi sugli spalti: ce ne saranno non più di mille, però, al “Degli Ulivi”.

L’altra novità riguarda il parco-attaccanti: è ufficiale, infatti, l’ingaggio di Francesco Russo, classe ’96, che può ricoprire più ruoli nell’assortimento offensivo. L’ex Foggia (21 presenze e un gol nella passata stagione con i rossoneri) va a completare un reparto che può contare non solo sullo stesso Prinari, ma anche su Minacori, Minincleri, Cristaldi, Tusiano e Adusa.

Il servizio di News24.City.