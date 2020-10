«Il 31 ottobre 2019 scorso abbiamo scritto al Commissario Prefettizio e all’Ufficio Ambiente, DENUNCIANDO LA “SCOMPARSA” di due Pini in in via Martiri di Bologna. L’abbattimento dei due alberi sarebbe avvenuto durante i lavori di rifacimento del marciapiedi in via Martiri di Bologna nei giorni compresi dal 30 settembre 2019 al 10 ottobre 2019». E’ quanto si legge in una nota pubblicata sui social dall’Associazione ambientalista 3Place.

«CI CHIEDIAMO: CHI ha permesso questo intervento? C’E’ STATA UNA COMPENSAZIONE per la perdita di questi due alberi? LA RABBIA CI PERVADE: A distanza di quasi un anno da quella PEC, non vi è stata alcuna risposta. A distanza di quasi un anno in quella strada ci sono DUE ALBERI IN MENO! A distanza di quasi un anno meno CO2 viene catturata, quindi piu’ CO2 viene respirata dalle persone che li ci vivono, ci passeggiano. A distanza di quasi un anno continuano GLI SFREGI al VERDE PUBBLICO ANDRIESE, in barba al rispetto del Regolamento Comunale del Verde Pubblico. Certo ne siamo consapevoli che ci sono DEI GRAVI PROBLEMI di COMPETENZE che negli ultimi decenni sono totalmente MANCATE in ambito AMBIENTALE ad ANDRIA. Perchè qui, e negli altri casi già denunciati, si parla di errata progettazione iniziale, ed errata gestione/manutenzione negli anni.

Ed è per questo che TUTTI NOI, come Comunità, dobbiamo LOTTARE con tutte le nostre energie per un RISPETTO DELL’AMBIENTE, che vuol dire RISPETTO DELLA NOSTRA SALUTE, che vuol dire RISPETTO DI NOI STESSI.