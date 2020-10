Il Consorzio Autonomo Guardie Campestri di Andria comunica che l’Assemblea Ordinaria degli Associati indetta per il giorno 5 ottobre 2020 alle ore 17.00, in seconda convocazione, convocata presso la sede sociale in Via Carlo Troia n° 22, per meglio favorire il distanziamento sociale tra tutti i partecipanti, si terrà presso la sala riunioni di “OLIVETI D’ITALIA” sita in Via Murge n° 57 sempre il giorno 5 ottobre alle ore 17.00.