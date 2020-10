Giovanna Bruno chiuderà quest’oggi la propria campagna elettorale, in vista dell’imminente ballottaggio che vedrà la candidata del centrosinistra sfidare Michele Coratella alle urne per il ruolo di Sindado di Andria. In occasione dell’ultimo giorno di comizi, Giovanna Bruno terrà un incontro pubblico finale in Largo Appiani a partire dalle ore 19.

Interverranno:

Francesco Boccia [Ministro per gli Affari Regionali]

Peppe Provenzano [Ministro per il Sud]

Nicola Zingaretti [Segretario Nazionale del PD]

Michele Emiliano [Presidente Regione Puglia]