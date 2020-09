Una delegazione di parlamentari e dirigenti di Forza Italia saranno in visita questa mattina in varie aziende della città di Andria situate nella zona PIP. Presente per l’occasione il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Interverranno i parlamentari azzurri Licia Ronzulli e Dario Damiani, il coordinatore provinciale di FI Bat Luigi De Mucci, il candidato di FI al consiglio regionale per la città di Andria Antonio Nespoli e alcuni candidati al consiglio comunale nella lista di FI Andria.

«Una visita alle imprese andriesi ove ci si impegnerà ad ascoltare le istanze e le problematiche che provengono dagli imprenditori e dai lavoratori della città federiciana, accogliendo le idee e proposte per la città di Andria, per la Puglia e per l’Italia che verrà».