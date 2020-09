L’impegno nella sua professione, l’impegno nel mondo dello sport, l’impegno in favore dei giovani. E’ questa l’idea che continua a porre in essere Riccardo Frisardi, candidato al consiglio comunale nella lista di Fratelli d’Italia, per la Città di Andria. Un impegno iniziato già alcuni anni fa e che ha permesso di svolgere il ruolo di consigliere comunale già nel finire della precedente esperienza amministrativa.

Da un progetto civico ad un partito strutturato per proseguire nella propria iniziativa politica in un contesto ancor più organizzato ed organico. L’impegno su diversi fronti con idee chiare come, per esempio, quella della Notte Bianca dello Sport, un contenitore in cui i giovani possano comprendere la grande importanza della pratica sportiva al proprio benessere psico fisico, un benessere condiviso con il resto della comunità.

Il servizio.