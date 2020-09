Ci sarà l’obbligo di utilizzo di mascherine anche all’aperto su pubblica via dalle 18 alle 6 del mattino in undici luoghi della città di Andria. Firmata l’ordinanza da parte del Commissario Gaetano Tufariello che recepisce sostanzialmente un’altra ordinanza emanata dal Ministero della Salute il 16 agosto scorso e per cui molti Sindaci avevano già adottato provvedimenti nelle scorse settimane.

L’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie vi sarà sulle seguenti vie e Piazze:

1) VILLA COMUNALE E VIALI CIRCOSTANTI (VIALE ALFONSO DI PASQUALE, VIA WALTER

CHIARI, VIA ACHILLE GRANDI, PIAZZA XXV APRILE, PIAZZALE DELLA REPUBBLICA);

2) CORSO CAVOUR;

3) VIALE CRISPI;

4) VIA REGINA MARGHERITA;

5) VIA PORTA CASTELLO;

6) PIAZZA BALILLA;

7) PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (Piazza Catuma);

8) PIAZZA DUOMO;

9) VIA E PIAZZA LA CORTE;

10) LARGO APPIANI;

11) LARGO CERUTI.

Nell’ordinanza si ribadisce che l’obbligo vale anche sulle parti di suolo pubblico concesso agli esercenti ed i relativi spazi di pertinenza. Obbligo valido anche in tutta l’area mercatale settimanale anche durante tutte le fasi delle attività mercatali come montaggio, smontaggio e vendita tutti i lunedì mattina. Resta fermo anche l’obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui, a prescindere dal luogo e dall’orario, non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza.