Anziano pedone investito da un furgone all’ingresso del mercato comunale sito in via F. Orsini. Alle ore 10 circa, un uomo 87enne, mentre di accingeva ad uscire dall’area mercatale scoperta di via F. Orsini, e’ stato urtato da un furgone, condotto da un commerciante, che dopo aver consegnato della merce, in manovra di retromarcia stava uscendo sul passo carrabile dello stesso mercato. L’anziano è rovinato al suolo riportando serie lesioni al volto ed è stato immediatamente soccorso dal conducente del mezzo e dagli esercenti commerciali insistenti nel mercato.

Sul posto è intervenuta un’autoambulanza del 118 e gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, che hanno proceduto ai rilievi dell’incidente e all’avvio delle indagini per appurare le modalità del suo accadimento.

Il malcapitato pedone è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale “L. Bonomo” e sono ancora in corso gli accertamenti clinici per definire l’esatta diagnosi.