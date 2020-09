E’ stato inaugurato nella serata di ieri in via Vespucci il comitato elettorale di Emma Monterisi della lista Andria Nuova a sostegno della candidatura a sindaco di Nino Marmo. Una figura femminile importante per l’ex consigliere regionale che negli scorsi mesi ha lavorato nella commissione Pari Opportunità per l’introduzione della doppia preferenza. Una candidatura frutto di anni di militanza politica.

La campagna elettorale di Nino Marmo è entrata nel vivo: un lavoro a stretto contatto con i cittadini per una rinascita economica, sociale e culturale.

Il servizio di News24.City