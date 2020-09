Dopo il successo del primo appuntamento con il cinema all’aperto presso la ex Arena Roma, ci si prepara a dar luogo al secondo, sempre presso Materia Prima, il comitato elettorale del candidato al consiglio regionale Sabino Zinni e della candidata a Sindaco di Andria Giovanna Bruno.

Venerdì 4 settembre, alle 20:30, ancora Cinema sotto le stelle, con “Benvenuti… ma non troppo”, una commedia del 2016 diretta da Alexandra Leclère.

A Parigi arriva un inverno estremamente rigido. Per fronteggiare l’emergenza freddo, il governo francese prende una decisione radicale: ogni proprietario di un immobile abbastanza grande deve condividere la propria casa con chi è più povero e non ha dove ripararsi. La notizia innesca diverse reazioni in tutta la città, specialmente in un condominio del centro, dove c’è chi fugge e chi invece cerca di aiutare il più possibile.

Il film affronta, coi toni della commedia e ricorrendo al paradosso, il delicato rapporto che la società opulenta ha con i soggetti più poveri, troppo spesso ignorati e discriminati anche da chi a parole dice di difenderli.

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. E’ fortemente consigliata dunque la prenotazione.

Ci si prenota scrivendo un messaggio privato (Messanger) alla pagina Facebook: “Materia Prima – Andria”. E’ necessario indicare nome, cognome e numero di posti prenotati (massimo 4).