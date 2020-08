Un appuntamento che si rinnova per il quarto anno consecutivo. Stesso posto, Castel del Monte, uno scenario unico nel suo genere per suggestione. La palestra HB New Center di Andria regala una nuova emozione per tutti gli appassionati di spinning. Venerdì scorso, ai piedi del maniero federiciano, in tanti sono accorsi per assicurarsi un posto, non solo da Andria. Un’iniziativa che ha come “padre” Riccardo Frisardi e che denota anche per il quarto anno consecutivo un grande coinvolgimento.

Musica, emozioni, battiti. Parole chiave che sottolineano la bellezza dello spinning fatto in un certo modo. Frisardi, da questo punto di vista, ha le idee ben chiare.

Nei prossimi mesi, emergenza sanitaria permettendo, sono già in programma nuovi appuntamenti. Il connubio spinning ed emozioni proseguirà, con un sogno nel cassetto.

