Nota congiunta delle liste civiche a sostegno di Nino Marmo Sindaco: Andria Nuova, Movimento Pugliese, Cambiamo Insieme, Assemblee Popolari, La Torre.

Un gruppo di Andria, attivo su tutti i canali social, che risponde al nome di “Il Truono di Andria” si è reso protagonista di un contenuto che si interroga su un’eventuale morte di Nino Marmo da qui al 2025.

Ora, nel rispetto di tutti e nel rispetto del diritto di satira (se di satira si può parlare) riteniamo che certe battute, forse fatte al solo scopo di ottenere un po’ di visibilità, non solo non facciano ridere ma siano spregevoli e offensive. Non sappiamo chi siano gli autori dietro questo gruppo ma siamo certi che sono cittadini di Andria e vorremmo ricordare che in una comunità ciascuno ha un ruolo importante e il livello del dibattito pubblico, e di civiltà di una città, dipende da ognuno di noi.

Vorremmo che la campagna elettorale fosse caratterizzata da un confronto serio e scrupoloso sui temi e sulle proposte, come Nino Marmo sta facendo girando tutta la città, e che non si trasformi in un atto da operetta o in una rissa da saloon.

A Nino Marmo tutta la nostra solidarietà e, comunque, per rispondere alla provocazione: tranquilli, Marmo è immortale.