«La Regione ha esaurito i fondi disponibili per il sostegno al credito verso le piccole e medie imprese (PMI) più colpite dalla crisi COVID 19. Il bando cosiddetto “Titolo II” circolante è una delle misure più automatiche ed efficaci per sostenere la liquidità e la continuità aziendale del tessuto economico della provincia BAT, non solo per la crisi passata, ma anche per le difficoltà future che si preannunciano». Interviene così, in una nota, Sabino Zinni candidato al consiglio Regionale con Senso Civico.

«Lo sforzo della Regione purtroppo è stato troppe volte distorto dal comportamento del sistema bancario che spesso ha ritardato le procedure senza motivazione, impedendo l’accesso a centinaia di piccole imprese del territorio.

Considerata la necessità di sostenere le nostre comunità attraverso il supporto al tessuto economico, ho esortato gli organi preposti a:

Rifinanziare urgentemente la misura in favore del credito alle piccole e medie imprese, recuperando fondi europei non ancora impegnati;

Stabilire semplici regole di accesso che tolgano alle banche la possibilità di discriminare tra le PMI nell’accesso al credito.

Sono istanze di buon senso, istanze del territorio, degli operatori economici e dei professionisti, tutti impegnati per reagire alla crisi e ridare prospettive alla nostra terra. Istanze quindi che vanno ascoltate. Anche in campagna elettorale le azioni concrete e rapide valgono mille volte più di ogni promessa».