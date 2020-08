Si torna nuovamente in campo per la Fidelis Andria del tecnico Luigi Panarelli. Dopo la prima amichevole ufficiale di domenica scorsa si torna sul terreno di gioco dello Stadio Massa di San Giovanni Rotondo per la seconda gara amichevole questa volta contro il Manfredonia neo promosso in Eccellenza Pugliese. La gara si svolgerà a porte chiuse giovedì 27 agosto ed avrà inizio alle ore 17,30. Il match sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della Fidelis Andria con la produzione di Telesveva e News24city.