Incuria, inciviltà, e “odio” per la propria terra. Si potrebbe sintetizzare così ciò che sta avvenendo in uno dei punti più pregiati delle campagne di Andria. In contrada Santa Lucia, sulla strada che conduce al noto Casale, è situata una vera e propria discarica. Rifiuti abbandonati di ogni tipo, nessun controllo o intervento di pulizia. Questo lo scenario triste che si presenta nella periferia andriese.

Da tempo, e spesso, ci si lamenta dei mancati interventi di pulizia ma forse bisognerebbe anche ammettere che l’inciviltà di alcuni cittadini è fuori controllo e soprattutto lede alla propria terra. In una delle foto è possibile notare un grande albero di ulivo immerso nei rifiuti. Un’istantanea che fa pensare che chi abbandona lì i rifiuti forse non ama le sue bellezze, la storia e la cultura annessa. Insomma, non ama sé stesso.