La Florigel Futsal Andria è a lavoro per allestire un squadra competitiva in vista del prossimo campionato di serie C1. In questa settimana il club federiciano ha ufficializzato 7 rinnovi: i laterali Somma, capitan De Feo, Cristiani e Acquaviva, i centrali Tortora e Fortunato e il portiere Achille. Mentre quello del giovane e promettente portiere Alessio De Gennaro, nell’ultima stagione nell’Emmebi Giovinazzo, si tratta del primo rinforzo per la rosa a disposizione di mister Rutigliani. Dopo Ferragosto saranno quasi certamente ufficializzati altri rinnovi e soprattutto nuovi acquisti.

Intanto la Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato il nuovo protocollo sanitario da adottare per la prossima stagione, mentre la Figc Puglia ha ufficializzato il girone di serie C1 che anche per questa volta sarà composto da 16 squadre, mentre dal prossimo anno si passerà al format a 14. Tra le new entry le neopromosse Alta Futsal, Virtus San Michele e la ripescata Futsal Noci, non ci saranno invece Just Mola che ha alzato bandiera bianca e l’Itria ripescata in serie B. La premier league pugliese di futsal prenderà il via il prossimo 26 settembre, mentre non sono ancora state rese note le modalità di svolgimento della Coppa Italia.

SERIE C1 2020-21: Alta Futsal, Aradeo, Audace Monopoli, Azzurri Conversano, Castellana C5, Dream Team Palo, Futbol Cinco, Futsal Andria, Futsal Barletta, Futsal Brindisi, Futsal Noci, Monte Sant’Angelo, New Team Putignano, San Ferdinando, Virtus Sammichele, Volare Polignano