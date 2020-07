Dopo l’impegno profuso lo scorso anno con il conseguente riconoscimento alla nostra città del Premio Spighe Verdi, il Laboratorio Verde Fareambiente di Andria esprime soddisfazione per la riconferma dell’importante riconoscimento ottenuto per il secondo anno consecutivo, quale “Comune rurale di qualità”:

«Un premio che gratifica l’intera comunità andriese e che contribuisce a rafforzare ancora di più la nostra vocazione agricola e il lavoro svolto dai nostri agricoltori con produzioni di eccellenza dall’olio, al vino, all’ortofrutta e ai prodotti latteo-caseari che vedono nella nostra burrata il prodotto di eccellenza grazie anche alla IGP. Un premio che gratifica l’intera comunità andriese di cui potranno fregiarsi, in particolare, gli stessi agricoltori per creare quel valore aggiunto e rafforzare ancora di più l’impegno e i sacrifici profusi per garantire anche una equilibrata sostenibilità ambientale, attraverso la corretta conduzione e la necessaria cura dedicata alla gestione del territorio rurale rappresentato dalle nostre coltivazioni agricole e dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Un particolare apprezzamento va riconosciuto al volenteroso impegno profuso dal referente del progetto Spighe verdi, il dipendente comunale geom. Fabio Attimonelli, e al Commissario Straordinario dott. Tufariello, che ha colto l’opportunità di consentire anche per l’anno in corso di poter candidare la nostra città alla selezione promossa dalla FEE Italia (Fondazione per l’educazione Ambientale) unitamente a Confagricoltura». La nota di Benedetto Miscioscia.