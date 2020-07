Un forte boato avvertito in diversi punti della città, poi le fiamme ed il buio attorno: è accaduto questa notte attorno alle 3,30, a fuoco la centrale di smistamento elettrica in via Vecchia Barletta ad Andria.

Le cause sono in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato mentre sul posto sono giunti in pochissimi minuti i Vigili del Fuoco.

Lunghe e delicate le operazioni di spegnimento durate diverse ore sino al mattino. Area delimitata e posta in sicurezza. Blackout in diverse zone limitrofe di Andria