«Ti candidi? Non mi candido!

Una decisione sofferta, ma, credo sia la più coerente rispetto al mio percorso politico degli ultimi anni e a quello intrapreso, con Franco Sansonna e agli Amici per Andria. Tante le motivazioni, ma, soprattutto la convinzione che in questo particolare momento, possiamo continuare ad essere ancora più utili alla città, liberi da condizionamenti, da faide interne, dai personalismi che fanno solo del male e sviliscono ogni buona intenzione». Interviene così, in una nota, l’ex assessore del Comune di Andria Francesca Magliano.

«”Amici per Andria”, continuerà ad essere più presente che mai nella vita politico culturale della Città, attraverso iniziative solidali, sociali, culturali, cercando di contribuire alla formazione politica soprattutto dei più giovani ed alimentando la dialettica politica, in modo costruttivo e leale. Abbiamo lavorato per un anno ad un ambizioso progetto civico che potesse offrire alla città, una proposta politica innovativa ed ” illuminata” , ma, forse a crederci davvero eravamo solo noi. Forse i tempi sono prematuri, forse la città non è ancora pronta a rinnovare la sua classe dirigente, o forse, semplicemente hanno prevalso, purtroppo, l’opportunismo e i personalismi. Una cosa è certa: gli Amici per Andria non si arrendono!

Il gruppo, nato un anno fa, ha deciso di non partecipare a questa turnata elettorale, e, di costituirsi formalmente in un’associazione politico culturale, che, forte dell’ esperienza politica amministrativa, di Franco Sansonna come consigliere comunale e mia, come assessore; coerente con la storia personale e professionale di ognuno; libera da condizionamenti e legami partitici, continuerà a perseguire di una politica, frutto di condivisione, compartecipazione, confronto..di una politica concepita come “arte nobile”, augurandoci che chiunque governi la città, lo faccia non da solista, ma, da direttore d’orchestra!».