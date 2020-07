Oggi un servizio davvero importante portato a termine dai volontari delle Misericordie di Puglia ed in particolare di Andria e Canosa: ecco alcune foto delle equipe impegnate nelle operazioni di rimpatrio di una ragazza in situazioni critiche da una clinica neurologica austriaca all’aeroporto di Bari palese. Dopo l’arrivo con il volo nel capoluogo è stata presa in consegna dai volontari ed è stata accompagnata a casa. Tutta l’operazione è stata curata dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Barletta. Un servizio svolto con professionalità per aiutare una famiglia in difficoltà.

«Sapere di aver fatto questo gesto in ausilio a chi ha difficoltà ci riempie di gioia e soddisfazione. Questa è la Misericordia», si legge in una nota.