Riparte per il secondo anno consecutivo l’intero settore giovanile Fidelis con le tre principali formazioni, Juniores, Allievi e Giovanissimi che saranno impegnate nei rispettivi tornei di categoria e che nello scorso anno, prima della pausa, si sono contraddistinte per le ottime stagioni. Il vivaio Fidelis è uno degli obiettivi principali della società che punta moltissimo sui più giovani e sulla organizzazione sempre più puntuale dell’attività. La ripartenza del settore giovanile della Fidelis è stata possibile, lo scorso anno anche grazie alla collaborazione con la Victor Andria, collaborazione rinnovata anche per quest’anno.

A breve saranno comunicati tutti gli staff tecnici mentre nei prossimi giorni ci saranno le prime date per gli stage, appena vi sarà il via libera da parte della Federazione che al momento non ne ha autorizzato lo svolgimento. Agli stage potranno partecipare tutti i giovani calciatori. In particolare nella prossima stagione la Fidelis ha scelto di disputate i propri tornei sotto età ed in particolare anni 2003-2004 per gli Juniores che disputeranno il campionato nazionale, anni 2005-2006 per gli Allievi ed anni 2007-2008 per i Giovanissimi che invece disputeranno i tornei regionali con il nuovo format che la federazione comunicherà a breve.