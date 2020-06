Come anticipato stamane dalla nostra redazione, sarà Antonio Scamarcio il candidato sindaco del centrodestra. Ad annunciarlo è stato il leader della Lega Matteo Salvini, arrivato ad Andria in serata ed accolto da centinaia di persone nella centralissima viale Crispi.

Scamarcio, classe ’62 avvocato e vicepresidente della Banca di Andria è stato undici anni fa in predicato per la stessa candidatura, poi superato dal nome di Nicola Giorgino, che divenne sindaco per la prima volta nel 2010.

Alcuni passaggi delle dichiarazioni pubbliche di Salvini:

«Temi concreti per la Puglia. Ricordo come se fosse ieri, non si può morire sulla tratta Andria-Corato mentre si va al lavoro. Giustizia per le vittime».

«Dopo 15 anni mandiamo a casa la sinistra in Puglia, è una promessa. Al centro del progetto ci sarà il lavoro. Per noi le promesse sono debito. Grazie a noi la Legge Fornero non esiste più. Tanti lavoratori hanno riacquistato dignità».

«Se c’è qualcuno che vuole Andria piena di immigrati, dateci il vostro conto corrento perché li mantenete voi. Prima gli italiani».

«Sapete perché vinciamo? Son convinto che al di là delle idee politiche la grande maggioranza di voi non avrebbe il coraggio di disturbare qualche altro signore. Vi meritate l’Azzolina come Ministro della scuola».

«In bocca al lupo al candidato Sindaco di Andria, Antonio Scamarcio».

«Sono orgoglioso di aver riunito il centrodestra ad Andria. Questa splendida città merita tanto. Non vedo l’ora che arrivi settembre. Il miei soli avversari sono Emiliano e Vendola».