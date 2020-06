Al centro commerciale Mongolfiera di Andria apre il FamilyLab. Un grande spazio allestito all’interno della galleria commerciale dedicato tutta la famiglia.

L’area è stata attrezzata e arredata con tutto quello che serve per trascorrere qualche ora tra giochi, incontri e relax. L’appuntamento per la presentazione, nel corso di una conferenza stampa, è permartedì 30 giugno alle ore 17:00. Intervengono il Direttore del centro commerciale e i referenti della Cooperativa Sociale Onlus Trifoglio e del Centro Sociale Educativo per minori Dadalù.

«Ripartiamo in sicurezza nell’area dedicata con numerose attività – commenta Giuseppe Conversano Direttore del Centro Commerciale -.Si tratta di uno spazio in cui sperimentare e lavorare insieme. Familylab risponde al crescente bisogno di spazi dedicati al gioco dei bimbi e ai genitori, sempre più alla ricerca di confronto e sostegno. Nella gestione delle attività, come è stato fatto anche in passato daremo spazio a realtà locali quali associazioni radicate nel territorio e attive nell’ambito della socialità che faranno vivere il nuovo spazio allestito, con le più svariate forme di intrattenimento, ma con le giuste precauzioni di sicurezza utili a limitare e controllare gli assembramenti».

E’ tutto pronto dunque, per accogliere tutti in piena sicurezza e serenità, nella certezza che, ancora di più, dopo un periodo come quello che abbiamo vissuto, c’è tanta voglia di ricominciare e di farsi coinvolgere da iniziative come queste, gratuite e accessibili a tutti. A partire dal 1° luglio le attività laboratoriali saranno gestite dalla Cooperativa Sociale Onlus Trifoglio e dal Centro Sociale Educativo per minori Dadalù.

Il calendario degli appuntamenti prevede:

lunedì A casa di Einstein;

martedì Musica dal nulla;

mercoledì Un due tre stella… giochiamo insieme;

giovedì La Bottega del giocattolo;

venerdì La compagnia di Pinocchio;

sabato Gli Uffizi in galleria;

Il programma si svolgerà nei seguenti orari

ore 16:30/17:00 accoglienza primo turno

ore 17:00 /18:00 primo turno laboratorio

ore 18:30/19:00 accoglienza secondo turno

ore 19:00/20:00 secondo turno laboratorio

Dal 1° al 4 luglio nel corso dell’open week sarà presentata al pubblico la programmazione laboratoriale e raccolte le adesioni ai laboratori. Per essere sempre aggiornati sulle iniziative è possibile seguirne tutti gli aggiornamenti sui profili social del Centro Commerciale Mongolfiera Andria.