Per l’esecuzione dei lavori di potatura delle chiome delle essenze arboree, il Comune di Andria ha istituito su Via Padre Savarese, il divieto di fermata e sosta a tutti i veicoli, con rimozione forzata, dal civico 60 al civico 100, nei giorni 17-18 e 19 giugno 2020, dalle ore 07.00 alle ore 15.00, eccetto i mezzi comunali del verde pubblico.

Inoltre per le operazioni di messa in sicurezza di 2 liste di pietra all’immobile ubicato in piazza Manfredi angolo via Curtopassi, viene istituito su via Federico II di Svevia, il divieto di transito, eccetto i mezzi della ditta esecutrice dei lavori, domenica 21 giugno 2020, dalle ore 7.30 alle ore 10.30.