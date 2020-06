Ogni anno nella nostra parrocchia si rinnova la devozione verso il Santo di Padova, protettore della Parrocchia, attraverso un cammino preparatorio che ha inizio a febbraio con la Celebrazione della Festa della Lingua di Sant’Antonio (momento in cui viene presentato alla comunità parrocchiale il comitato festa), prosegue con le Celebrazioni dei tredici martedì in onore del Santo, e giunge fino a giugno con le celebrazioni della Tredicina, del Transito e del giorno della Festa il 13 Giugno.

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, per i festeggiamenti 2020 in onore di Sant’Antonio di Padova, per evitare assembramenti e garantire la sicurezza dei fedeli, nel rispetto del Protocolli della CEI, non è prevista la processione per le vie del quartiere e il tradizionale corteo storico rievocativo del Transito del Santo, restano confermate le celebrazioni della Tredicina al Santo, del Transito e del giorno della Festa.

Segnaliamo ai fedeli e ai devoti tutti le prossime celebrazioni:

10 giugno (mercoledì):

ore 19.00 S. Messa e benedizione dei GIOVANI e degli STUDENTI

11 giugno (giovedì):

ore 19.00 S. Messa per tutti gli AMMALATI e Processione Eucaristica in chiesa

Benedizione dei Gigli da portare nelle case degli Ammalati

12 giugno (venerdì)

ore 19.00 S. Messa in oratorio presieduta dal rev. padre Donato SARDELLA, Vicario Provinciale OFM – PREGHIERA PER IL MONDO DEL LAVORO –

La Celebrazione si svolgerà nell’Oratorio Parrocchiale ingresso in via padre Savarese

ore 20.30 SOLENNE TRANSITO DI S. ANTONIO in Chiesa

13 giugno(sabato): SOLENNITA’ DI S. ANTONIO

ore 07.00 Canto solenne delle Lodi

ore 07.30 – 09.00 SS. Messe

ore 11.30 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc.za Mons. LUIGI MANSI, Vescovo di Andria

ore 19.00 S. Messa Solenne in oratorio presieduta dal molto reverendo padre Alessandro MASTROMATTEO, Ministro Provinciale OFM

Benedizione di COLORO CHE PORTANO IL NOME DI ANTONIO

La Celebrazione si svolgerà nell’Oratorio Parrocchiale ingresso in via padre Savarese

14 giugno(domenica): SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI

ore 19.00 Celebrazione e Benedizione Eucaristica in oratorio presieduta don Gianni Massaro, Vicario Generale della Diocesi. La Celebrazione si svolgerà nell’Oratorio Parrocchiale ingresso in via padre Savarese.

Per tutte le informazioni invitiamo a consultare il sito della parrocchia

www.parrocchiasantamariavetere.it