La dinamica è tutta da chiarire da parte del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria: di certo c’è che un uomo di 33 anni, di origine campana, è deceduto questo pomeriggio in una stradina di campagna di Contrada Zagaria dopo che l’auto sulla quale viaggiava si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Drammatico incidente ad Andria, dunque, attorno alle 18,30, in piena zona rurale.

Trasferito in codice rosso per dinamica, al Pronto Soccorso di Andria, l’autista della Lancia Y sulla quale viaggiavano i due uomini. A nulla è valso il rapido intervento, nonostante la complessità della zona, ed il lungo tentativo di rianimazione da parte di ben tre equipe sanitarie del 118 di Andria.

Sul posto anche il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale che ha effettuato tutti i rilievi per verificare l’esatta dinamica del sinistro.