Nei prossimi giorni si terrà una video conferenza tra il Commissario Prefettizio di Andria, dott. Gaetano Tufariello, e la direttrice di Castel del Monte, per programmare una riapertura in sicurezza. A farlo sapere è lo stesso Commissario di Andria, a margine di una intervista rilasciata a Telesveva, che ha assicurato: «La riapertura del maniero federiciano è ormai prossima».

Necessario, dunque, stabilire alcuni passaggi propedeutici fondamentali per ripartire in sicurezza a Castel del Monte, per garantire l’integrità salutare di coloro che si recheranno al maniero federiciano per una visita.