In occasione della Giornata di preghiera, digiuno e opere di carità promossa dall’Alto Comitato per la fratellanza umana per liberare il pianeta dal Coronavirus, il prossimo 13 maggio alle ore 20.00, la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Andria, rispondendo all’invito di Papa Francesco, organizza una Tavola Rotonda intitolata “In nome della fratellanza umana. Tra solitudine e condivisione”.

Il nostro mondo affronta oggi un grave pericolo che minaccia la vita di milioni di persone in tutto il pianeta: mentre si conferma l’importanza del ruolo dei medici e della ricerca scientifica e la necessità della politica di rispondere ad una sfida così inedita, l’Alto Comitato che coinvolge i leader religiosi nel mondo, costituitosi dopo la firma del Documento sulla Fratellanza umana, sottoscritto da papa Francesco e dal grande imam di al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb, ad Abu Dhabi, invita ogni persona in ogni parte del mondo, a seconda della sua religione, fede o dottrina, a meditare e operare solidalmente per il bene dei popoli ed a superare il tempo dei compartimenti stagni, dei muri, degli scontri di civiltà. Lo scorso 3 maggio, papa Francesco, promuovendo questo appuntamento si è fatto araldo dell’unità del genere umano, invitando tutti noi a riscoprirci parte di un’unica famiglia umana in questo tempo di globalizzazione e allargamento di orizzonti. Durante la Tavola Rotonda on-line, ascolteremo le prospettive di quattro missionari comboniani, originari della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Andria, impegnati in diverse parti del mondo: P. Paolo Latorre (Nairobi – Kenya), Sr Annamaria Sgaramella (Betania – Terra Santa), Sr Katia Di Serio (ComboniFem – Verona) e P. Antonio Guglielmi (parrocchia Santa Lucia – Palermo). Introdurrà il confronto don Adriano Caricati, parroco della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Andria; modererà la serata Vincenzo Larosa, presidente parrocchiale di Azione Cattolica.

L’evento, coordinato dal Consiglio Parrocchiale di AC, è realizzato in collaborazione con la Caritas Diocesana, l’Azione Cattolica Diocesana, il Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico di Andria, la Biblioteca Diocesana “San Tommaso d’Aquino”, il Meic ANDRIA e l’Associazione Amici dei Missionari. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook “Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Andria” (https://www.facebook.com/sacrocuoreandria/) alle ore 20 di mercoledì 13 maggio.