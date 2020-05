Un avvisatore acustico e visivo è andato in corto circuito nella stanza della TAC dell’Ospedale “Bonomo” di Andria questa sera. Un principio di incendio che però è stato immediatamente domato in pochi minuti, grazie al pronto intervento di un tecnico di radiologia formato all’uopo per intervenire in questi casi.

Di conseguenza non è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e neanche l’evacuazione del reparto. Si sta procedendo alla sanificazione e bonifica delle stanze per la rapida ripresa delle attività.