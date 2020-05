Massimo dei voti: 110 e lode. Il capolavoro di Francesco Fortunato questa volta non riguarda gli aspetti agonistici. Ieri, infatti, ha conseguito la laurea in scienze motorie presso l’Università degli Studi di Foggia, naturalmente discutendo la tesi in conference call.

Avrebbe immaginato una seduta conclusiva diversa. Le emozioni del momento, in ogni caso, restano indelebili.

Tesi a tema. Ha deciso così Francesco Fortunato, con un filo conduttore che porta a Tokyo 2020+1.

Tokyo 2020+1. Il venticinquenne marciatore delle Fiamme Gialle, con il rinvio delle Olimpiadi al 2021, avrà a disposizione un anno in più per coronare il suo sogno da sportivo: partecipare per la prima volta in carriera alla rassegna a cinque cerchi. Da lunedì, sulla base delle disposizioni contenute nel nuovo Dpcm, ha avuto la possibilità di tornare almeno ad allenarsi, seppur a livello individuale.

Il servizio.