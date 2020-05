Una richiesta semplice ma fondamentale per il benessere di tanti ragazzi diversamente abili che contano sulla famiglia creata nel Centro Zenith di Andria. Antonello Fortunato e tutti i volontari scrivono al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e al Commissario Prefettizio di Andria Gaetano Tufariello per chiedere la riapertura del Centro Zenith. Antonello conosce perfettamente quelle che sono le misure di sicurezza da adottare in questa fase dell’emergenza da Covid-19, e per questo è pronto ad attuare tutte le misure necessarie per non compromettere la propria salute e quella dei circa 30 ragazzi che fanno parte del Centro, pur di riaprire i battenti e tornare a regalare loro un sorriso.

In questi due mesi di lockdown trascorsi, il Centro Zenith di Andria si è rimboccato le maniche per trovare soluzioni alternative per attività da attuare da casa. Tanta la partecipazione dei ragazzi che hanno dato il loro contributo giornalmente attraverso la pubblicazione di video, iniziative simpatiche, con quello spirito che contraddistingue una famiglia tutta speciale.

Negli ultimi giorni tanti ragazzi del Centro Zenith e le stesse famiglie hanno chiesto ai volontari se fosse possibile tornare ad incontrarsi, pur mantenendo le distanze sociali. Tutti sono ben consapevoli di quelli che sono i rischi del momento e sono pronti a rispettare tutte le misure di sicurezza.

Il servizio.