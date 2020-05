Il Patto Territoriale nord barese ofantino propone agli interessati un ciclo di incontri on line, con lo scopo di analizzare lo scenario attuale e di immediato futuro su temi di fondamentale importanza come il “Welfare”. E proprio sul segmento degli “Scenari possibili”, si è aperto ieri pomeriggio il ciclo di incontri per approfondire e disegnare scenari possibili di sviluppo delle politiche di welfare. Il primo appuntamento ha parlato di “Assistenza alimentare durante l’emergenza: misure di gestione, limiti e scenari futuri”, con Irene Turturo – Responsabile Area Welfare dell’Agenzia per l’Occupazione del Patto Territoriale nord barese ofantino e Marco Tribuzio – Direttore del Banco delle Opere di Carità di Bari (Il video è disponibile .

Prossimo appuntamento sarà mercoledì 6 maggio alle 17.00, “Proposte per contrastare la povertà in periodo emergenziale”, con Irene Turturo – Responsabile Area Welfare dell’Agenzia per l’Occupazione del Patto territoriale nord barese/ofantino e Nicoletta Teodosi (Presidente Cilap Eapn Italia).

In programma successivamente anche il tema “Come reinterpretare l’offerta dei Servizi”, la sfida dell’innovazione tecnologica e digitale nel welfare e i nuovi modelli organizzativi della fase 2. Per partecipare è necessario collegarsi con la pagina Fb del Patto Territoriale