Una buona notizia per la città di Andria e in generale per il territorio del nord-barese. E’ stato sbloccato il finanziamento del progetto per la realizzazione dell’interramento della linea e della stazione ferroviaria di Andria e della nuova fermata interrata di “Andria Nord”.

La Giunta regionale pugliese ha deciso di anticipare il pagamento in favore di Enti locali e aziende di trasporto dell’acconto, nella misura massima del 60%, del trasferimento del Fondo nazionale trasporti per il secondo trimestre 2020. A renderlo noto è l’assessore regionale ai Trasporti Giovanni Giannini. Si tratta di somme che sarebbero dovute essere pagate a giugno, ma a causa dell’emergenza Covid-19, si è voluta scongiurare la crisi di liquidità delle aziende dei trasporti che avrebbe avuto ripercussioni negative sugli stipendi del personale dipendente e sull’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

L’importo complessivo per la realizzazione dell’opera è di oltre 91 milioni di euro. I lavori sono stati già aggiudicati alla ditta “Integra” di Bologna che prevede per il completamento dei più di 2,9 km di interramento, circa 600 giorni con la costruzione sotterranea delle due stazioni di “Andria Centro” in piazza Bersaglieri e “Andria Nord” nei pressi dello stadio “Sant’Angelo dei Ricchi”.

L’auspicio è che una volta sbloccati i fondi si dia il via ai lavori di questo importante progetto per rendere più moderna ed efficiente l’infrastruttura ferroviaria del nord-barese e per far viaggiare in sicurezza i cittadini dopo la tragedia del 12 luglio 2016.